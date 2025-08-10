Sandrai Grosbergai pietrūkst tikai sekunde līdz medaļai Pasaules spēlēs
Latvijas sportiste Sandra Grosberga svētdien Ķīnā finišēja ceturtā orientēšanās sporta sprinta sacensībās, tikai par vienu sekundi atpaliekot no labāko trijnieka.
Sievietēm jau otro zelta medaļu šajās Pasaules spēlēs ieguva šveiciete Simona Ēberzolda, kas distanci veica 15 minūtēs. 53 sekundes viņai zaudēja Natālija Gemperle no Šveices, bet spraiga cīņa izvērtās par bronzas medaļu, kurā tikai par vienu sekundi Grosberga piekāpās Spānijas orientieristei Marijai Prieto del Kampo, kura distanci veica 16 minūtēs un 25 sekundēs. Savukārt otrai Latvijas orientieristei Elzai Ķuzei 19.vieta (+3:37).
Sandra Grosberga sarunā ar Latvijas Orientēšanās federāciju (LOF) uzsvēra, ka viņas mērķis Pasaules spēļu sprintā bija finišēt labāko sešiniekā, tāpēc viņa ir ļoti priecīga par ceturto vietu.
"Taču zināju, ka labā dienā, ja viss izdosies kā plānots, medaļa būtu iespējama. Redzot, cik tuvu tam biju un, ka tā bija manis pašas kļūda distances beigās, kas neļāva kāpt uz goda pjedestāla, jāatzīst, ka ir mazliet arī vilšanās sajūta," LOF citē Grosbergas stāsīto.
Sportiste neslēpa, ka šī bija viena no interesantākajām sprinta distancēm, kādu viņai nācies skriet. Īpaši tāpēc, ka tajā neesot bijuši nepieciešami mākslīgie žogi, lai padarītu orientēšanos izaicinošu.
"Šis bija viens no tiem apvidiem, kas neļauj nemīlēt orientēšanās sprintu. Distances sākumā ļoti labi tiku galā ar tehnisko daļu, nelielas minstināšanās šur un tur bija, taču jau pirms starta izlēmu, ka vienmēr apstāšos, ja kaut ka nebūs skaidrs. Zinājām, ka apvidus neļaus visu laiku skriet un brīvi plānot uz priekšu. Ja to ātri saprati un pieņēmi, tad bija vieglāk atrast ritmu," stāstīja Grosberga.
Apmēram 15 sekunžu kļūdu viņa esot pieļāvusi garā etapa beigās uz 15 kontrolpunktu, kur pirms punkta ieskrēja nepareizajā celiņā. "Šī kļūda maksāja bronzas medaļu. Taču es nebiju vienīgā, kas distances beigās pieļāva kritiskas kļūdas. Laikapstākļi tomēr spēlēja savu, un daži ar tiem tika galā labāk," teica Grosberga.
Par Pasaules spēļu čempionu orientēšanās sprinta distancē vīriešiem kļuva Beļģijas orientierists Janniks Mišels, kurš distanci veica 14 minūtēs un 59 sekundēs. No Latvijas orientieristiem labākais bija Uldis Upītis, kuram 18.vieta (+1:42), bet Endijam Titomeram 32.vieta (+4:00).
Pasaules spēles sporta veidu forums, kas pirmo reizi notika 1981.gadā, aptverot sporta veidus un sporta disciplīnas, kuras pagaidām nav iekļautas olimpisko spēļu programmā. 2025.gada spēlēs 34 sporta veidos sacentīsies vairāk nekā 5000 atlēti no 118 valstīm.
Latviju šajā forumā pārstāv 45 sportisti - vīriešu florbola izlase, sieviešu un vīriešu komandas disku golfā, divi gaisa sporta pārstāvji, trīs sporta deju pāri, viens veikbordists un četri orientieristi.
Pasaules spēles noslēgsies nākamajā svētdienā.