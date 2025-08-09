Artēmijs Žižins uzvar Saūda Arābijas "Masters" snūkera turnīra otrajā kārtā
Artēmijs Žižins (foto: World Snooker federation)
Artēmijs Žižins uzvar Saūda Arābijas "Masters" snūkera turnīra otrajā kārtā

Latvijas spēlētājs Artēmijs Žižins sestdien Džedā sasniedza Saūda Arābijas "Masters" turnīra trešo kārtu. Pasaules ranga 77.vietā esošais Žižins, kurš sacensības sāka no otrās kārtas, pirmajā spēlē ar 4-3 pieveica īru Kenu Dohertiju, kurš pasaules rangā ieņem 89.vietu.

Divreiz vadībā ar 1-0 un 2-1 izvirzījās Žižins, bet Dohertijs ar diviem pēc kārtas uzvarētiem freimiem panāca 3-2.

Tomēr pēdējos divos freimos uzvarēja Latvijas sportists un iekļuva trešajā kārtā.

Trešajā kārtā Latvijas sportists svētdien tiksies ar pasaules ranga 22.numuru angli Deividu Gilbertu.

Turnīra balvu fonds ir 2 302 000 Lielbritānijas mārciņas (2 659 690 eiro), bet uzvarētājs saņems 500 000 mārciņu (577 667 eiro).

Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026.gada sezonā.

