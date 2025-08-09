Kristers Kudlis izcīna sudraba medaļu 3000 metru skrējienā Eiropas U-20 čempionātā vieglatlētikā
Latvijas vieglatlēts Kristers Kudlis sestdien Tamperē Eiropas U-20 vieglatlētikas čempionātā izcīnīja otro vietu 3000 metru skrējienā. Kudlis finālā finišēja astoņās minūtēs un 45,56 sekundēs, piekāpjoties tikai norvēģim Hokonam Mū Bergam, kurš distancei beidza astoņās minūtēs un 43,20 sekundēs.
Bronzas medaļu ar rezultātu astoņas minūtes un 46,43 sekundes izcīnīja zviedrs Kārls Otfalks.
Jau ziņots, ka priekšsacīkstēs Kudlis finišēja pēc astoņām minūtēm un 18,94 sekundēm un ar otru labāko rezultātu nodrošināja vietu finālā, bet 5000 metru skrējienā Kudlis nefinišēja.
Latvijas sieviešu kvartets Elizabete Kociņa, Vendija Mauriņa, Jeļizaveta Marija Vinogradova un Adriana Krūzmane 4x100 metru stafetes priekšsacīkstēs ar jaunu Latvijas junioru rekordu 45,86 sekundes ierindojās sestajā vietā septiņu komandu skrējienā un astoņu finālistu skaitā neiekļuva.
Finālā iekļuva katra no trim skrējieniem divas ātrākās komandas, kā arī vēl divu labāko rezultātu autores.
Latvijas izlase 19 komandu konkurencē ieņēma 11.vietu.
Septiņcīņas sacensībās Nikola Bunde lodes grūšanā ar rezultātu 11,47 metri ieņēma 14.vietu, bet 200 metru distanci viņa ar pretvēju 1,3 metri sekundē veica 25,49 sekundēs, ieņemot 12.vietu šajā disciplīnā.
Jau ziņots, ka Bunde sestdien ieņēma 14.vietu 100 metru barjersprintā, finišējot 14,45 sekundēs, kā arī ar rezultātu 1,68 metri - dalītu 11.vietu augstlēkšanā.
Ar 3214 punktiem pē pirmās sacensību dienas Latvijas vieglatlēte ieņem 12.vietu 22 daudzcīņnieču konkurencē.
Jau ziņots, ka sestdien Kociņa 200 metru sprintā ieņēma 22.vietu, šķēpa mešanā Mārtiņš Kaudze ar 64,92 metru tālu metienu ieņēma 20.vietu, trīssoļlēkšanā Ainārs Ērglis ar 14,79 metru tālu lēcienu ierindojās 22.vietā.
Eiropas U-20 čempionāts vieglatlētikā beigsies svētdien.