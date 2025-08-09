Pirmos vārtus Rihards Matrevics ielaida pēc savas rupjas kļūdas (ekrānuzņēmums no video)
Futbols
Šodien 20:44
Raimonda Kroļļa "Slovan" Čehijas līgā divreiz sarūgtina "Dukla" vārtsargu Rihardu Matrevicu. Pirmie vārti bija muļķīgi
Latvijas futbola izlases uzbrucēja Raimonda Kroļļa pārstāvētā Liberecas "Slovan" sestdien savā laukumā Čehijas augstākās līgas mačā pārspēja vārtsarga Riharda Matrevica pārstāvēto Prāgas "Dukla". "Slovan" ceturtās kārtas spēlē uzvarēja ar 2:0 (1:0).
Tohle si Rihards Matrevics za rámeček nedá 🫣 pic.twitter.com/IiXBOCvqIL— Chance Liga (@chanceliga) August 9, 2025
Krollis nespēlēja, bet Matrevics laukumā bija visu spēli.
29.minūtē Matrevicu pārspēja Petrs Julišs, bet 59.minūtē - Šimons Gabriels.
"Slovan" pirmajās četrās kārtās ir sakrājusi septiņus punktus un ieņem ceturto vietu, bet "Dukla" ar diviem punktiem ir 12.vietā 16 komandu čempionātā.