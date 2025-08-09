Mančestras "United" pastiprina uzbrukumu ar talantīgo slovēni Šeško
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Mančestras "United" oficiāli iegādājies slovēņu uzbrucēju Benjaminu Šeško, vēsta vienība.
Iepriekš Vācijas bundeslīgas klubu "RB Leipzig" pārstāvējušais Šeško noslēdzis līgumu līdz 2030.gadam.
Šeško savā īpašumā gribēja iegūt arī Ņūkāslas "United", par 22 gadus veco uzbrucēju piedāvājot 75 miljonus eiro un piecus miljonus eiro papildu maksājumos, bet otrdien Leipcigas vienībai piedāvāja 82,5 miljonus eiro plus 2,5 miljonu eiro papildu maksājumos.
Vēlāk Mančestras "United" iesniedza savu piedāvājumu 75 miljonu eiro plus desmit miljonu eiro vērtībā.
Šeško pagājušajā sezonā Leipcigas kluba sastāvā visos turnīros guva 21 vārtus un kopš pārnākšanas no "Salzburg" 2023.gadā 87 spēlēs Vācijas kluba sastāvā ir guvis 39 vārtus un sakrājis astoņas rezultatīvas piespēles.
Jau pirms gada interesei par Šeško iegādi izrādīja Anglijas premjerlīgas klubi Londonas "Arsenal" un "Chelsea", Mančestras "United" un Itālijas vienība "AC Milan".
22 gadus vecais slovēņu uzbrucējs, kurš no 2019.gada spēlēja Zalcburgas klubā, jau ir paspējis aizvadīt 41 maču Slovēnijas pieaugušo izlasē, gūstot 16 vārtus.