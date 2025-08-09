Latvijas U-16 izlase atspēlē 17 punktu deficītu un vareni sāk Eiropas čempionātu
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase piektdien Gruzijā Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas pirmajā mačā atspēlēja 17 punktu deficītu un pārspēja Grieķijas vienaudžus.
Latvijas U-16 izlase uzvarēja ar 74:68 (15:30, 24:11, 13:14, 22:13). Uzvarētājiem 21 punktu, deviņas atlēkušās bumbas un sešas kļūdas sakrāja Emīls Pāvils Pogiņš, bet 11 punktus un 14 atlēkušās bumbas - Bendžamins Jānis Beruē. Grieķiem 28 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Angels Zups, bet 14 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Spiridons Papajoannu.
Latvieši trāpīja 32% (8/25) tālmetienu, bet grieķi - 18,75% (3/16) tālmetienu. Latvieši uzvarēja arī cīņu zem groziem (53:40). Spēli labāk sāka grieķi, līdz otrās ceturtdaļas vidum pārsvaru palielinot līdz 41:24 pēc Papajoannu divpunktu metiena. Uz to latvieši ceturtdaļas otrajā pusē atbildēja ar 15:0 izrāvienu, Nilam Krastiņam sekundi pirms pārtraukuma ar tālmetienu panākot 39:41.
Trešā ceturtdaļa aizritēja līdzīgā cīņā, latviešiem uz brīdi pēc Pogiņa tālmetiena panākot neizšķirtu (47:47), taču vadībā izvirzīties Latvijas izlasei neizdevās. Pirmoreiz vadībā latvieši izvirzījās vien pēc ceturtās ceturtdaļas sākumā gūtiem desmit bezatbildes punktiem - 62:55. Vispirms Pogiņš divreiz pēc kārtas realizēja trīspunktu gājienu, tad iemeta vienu soda metienu pēc tehniskās piezīmes pretinieku trenerim, bet Luka Hlebovickis trāpīja tālmetienu.
Grieķi pēc diviem precīziem Zupa soda metieniem pietuvojās līdz 61:62, taču vadībā izvirzīties nespēja. Latvijas izlase līdz mača beigām palielināja pārsvaru, uzvarot ar 74:68.
Turnīra turpinājumā latvieši sestdien tiksies ar Itāliju, bet svētdien - ar Rumāniju. Astotdaļfinālā Latvijas basketbolisti spēkosies ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Serbija, Vācija vai Gruzija).
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu. Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja Gruziju (76:47 un 84:55), turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs:
Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fibigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).