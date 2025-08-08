Adriana Krūzmane izcīna bronzu Eiropas U20 čempionātā trīssoļlēkšanā
Latvijas vieglatlēte Adriana Krūzmane šovakar izcīnīja 3. vietu Eiropas U20 čempionātā trīssoļlēkšanā, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība.
Krūzmane saņēma medaļu, aizlecot 13,62 metrus tālu un uzstādot jaunu personīgo rekordu, kas atkārto arī Latvijas U20 rekordu.
Savukārt Latvijas vieglatlēti Atvars Ernests Paļulis un Miks Jānis Opolais piektdien Somijas pilsētā Tamperē Eiropas U-20 vieglatlētikas čempionātā ieņēma attiecīgi desmito un 11.vietu.
Desmitcīņā ar sacensību rekordu un jaunu personisko rekordu 8514 punkti uzvarēja polis Huberts Trosčanka, par 221 punktu apsteidzot nīderlandieti Lūku Pelkmansu un par 542 punktiem - šveicieti Leonu Krummenaheru.
Paļulis ar 7482 punktiem (11,42 - 6,75 m - 14,41 m - 1,85 m - 51,54 - 14,60 - 42,92 m - 4,60 m - 54,32 m - 4:33,22) ieņēma desmit vietu, bet Opolais ar 7459 punktiem (11,52 - 6,76 m - 14,02 m - 1,85 m - 52,14 - 15,07 - 43,67 m - 4,50 m - 63,88 m - 4:37,28) - 11.vietu 24 sportistu vidū.
5000 metru skrējienā Kristers Kudlis nefinišēja.
Uzvaru ar rezultātu 14 minūtes un 14,59 sekundes izcīnīja Beļģijas staieris Villems Renderss, par 0,19 sekundēm apsteidzot zviedru Kārlu Otfalku un par 0,73 sekundēm - norvēģi Mangnusu Eienu.
Jau ziņots, ka piektdien Sibilla Vanadziņa iekļuva finālā 3000 metru skrējienā, distanci veicot ar jaunu personisko rekordu deviņas minūtes un 30,39 sekundes, bet 200 metru sprintā pusfinālu ar rezultātu 24,19 sekundes sasniedza Elizabete Kociņa.
Eiropas U-20 čempionāts vieglatlētikā beigsies svētdien.