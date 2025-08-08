Latvijas izlase gatava pirmajai pārbaudes spēlei - Kurucs jau trenējas bezkontakta režīmā
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Rodions Kurucs jau piedalās bezkontakta treniņos, piektdien intervijā televīzijas kanāla TV3 raidījumam ″900 sekundes″ apstiprināja Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis-Rubenis.
Visockis-Rubenis uzsvēra, ka pēc laba Latvijas komandas ārstu un fiziskās sagatavotības treneru darba "Kurucam ar katru dienu ir labāk". "Viņš jau mācās komandas sadarbības un skrien kopā ar komandu pirmo treniņu daļu līdz fiziskam kontaktam. Ļoti ceram, ka drīzumā viņš pilnvērtīgi varēs iekļauties treniņu procesā," atklāja treneris, piebilstot, ka pārējiem spēlētājiem šobrīd ir laba veselība.
Visockis-Rubenis atgādināja, ka vasarā Latvijas izlase šoreiz gatavojās nedaudz savādāk, jo Latvijas Basketbola savienība (LBS) spēlētājiem nodrošināja brīvos treniņus gan svaru zālē, gan basketbolā. Tāpēc, uzsākot treniņus, spēlētāji bija sasnieguši diezgan labu pamatbāzi.
"Šajā treniņnometnē pirmie treniņi bija visgrūtākie, bet esam tos izturējuši, fizisko bāzi esam ielikuši, un sāksies spēļu grafiks," stāstīja treneris.
Viņš apliecināja, ka arī Slovēnijas treniņnometnes mērķi - komandas saliedēšana, lomu sadale un kolektīva stiprināšana, ar to domājot gan trenerus, gan spēlētājus -, viņaprāt, ir sasniegti.
"Tikpat svarīga ir arī fiziskā sagatavotība, plānveida darbs pie taktikas un liels aptvertās informācijas daudzums," norādīja treneris.
Viņš minēja, ka Latvijas komandai pirms sestdienas spēles ar Itāliju ir vienošanās ar pretiniekiem, ka sestdienas mačam abās komandās tiks pieteikti 14 no 17 spēlētājiem, tai skaitā Kristaps Porziņģis, laukuma malā kopā ar R.Kurucu paliekot vēl diviem basketbolistiem.
Treneris uzsvēra, ka pagaidām komanda galvenokārt fokusējas savam sniegumam, lai pēc iespējas labāk sagatavotos Eiropas čempionātam, taču paralēli tiek veikts pretinieku izpētes darbs. "Skatāmies pretiniekus, mēģinām atrast informāciju. Mūsdienās informācija ir pieejama, tikai tā ir pareizi jāapstrādā un jāspēj tālāk nodot spēlētājiem," teica Visockis-Rubenis, uzsverot.
Treneris uzsvēra pārbaudes spēļu nozīmi, jo treniņos tomēr tiek spēlēts pret labi iepazītiem pretiniekiem. "Pārbaudes spēles ir kārtējais solis ceļā uz Eiropas čempionātu, kā arī mēģinājums radīt pēc iespējas reālākus apstākļus, lai mēs būtu gatavi "sisties" laukumā," par pārbaudes maču nozīmi teica Visockis-Rubenis.
Spēle sestdien Triestē sāksies plkst.21 pēc Latvijas laika, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV6. Latvijas izlasei tā būs pirmā pārbaudes spēle šovasar.
Latvijas izlase komandas treniņus sāka jūlija beigās, bet 3.augustā 17 spēlētāju sastāvā devās uz treniņnometni Slovēnijas pilsētā Laško
Gatavošanās posmā Latvijas izlasei ir paredzētas vēl četras pārbaudes spēles - augusta vidū Rīgā ar Lietuvas komandu un Slovēnijas izlasi, bet nedēļu vēlāk Atēnās ar Grieķiju un Itāliju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts: Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Bonnas "Telekom", Vācija), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārtiņš Laksa ("Gliwice", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks ("Le Portel", Francija).