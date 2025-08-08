Skarbos apstākļos orientieriste Elza Ķuze Pasaules spēlēs Ķīnā debitē ar devīto vietu
Čendu, Ķīnā Pasaules spēlēs pirmos startus aizvadījuši orientieristi. Vidējā distancē devīto vietu izcīnīja Latvijas sportiste Elza Ķuze, un tas mūsu orientieristiem ir trešais labākais rezultāts Pasaules spēļu vēsturē, jo Aija Skrastiņa 2009. gadā Taivānā izcīnīja piekto vietu sprintā, bet Edgars Bertuks 2013. gadā Kolumbijā finišēja sestais vidējā distancē.
Pasaules spēles ir pasaulē vērienīgākais un nozīmīgākais sporta forums neolimpiskajiem sporta veidiem, kas notiek ik četrus gadus, gadu pēc Vasaras olimpiskajām spēlēm. Latviju Pasaules spēlēs pārstāv četri orientieristi - Sandra Grosberga, Elza Ķuze, Uldis Upītis un Endijs Titomers – un 8. augustā tika aizvadītas pirmās sacensības.
Vidējā distance tika aizvadīta skrējējiem ļoti skarbos apstākļos. Šajās dienās Čendu valda ārkārtīgi karsts un mitrs laiks. Turklāt vidējā distance notika orientēšanās sportam diezgan netradicionālā apvidū - jāskrien bija nevis pa mežiem, bet gan pa kukurūzas laukiem un apelsīnu birzīm, kur no ēnas nebija ne vēsts. Šādos skarbos apstākļos ne viens vien orientierists izstājās, daudziem pēc sacensībām bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Par Pasaules spēļu čempioni sievietēm vidējā distancē kļuva titulētā šveiciete Simona Aebersolda, izcīnot savu jau piekto zelta medaļu karjerā Pasaules spēlēs. Viņa distanci veica 40 minūtēs un astoņās sekundēs, pārliecinoši pārspējot tuvākās sekotājas – Terēzu Smeļikovu no Slovākijas (+3:44) un zviedrieti Alvu Sonessoni (+6:18). Teicamu rezultātu uzrādīja abas Latvijas orientieristes. Elza Ķuze savā debijas reizē Pasaules spēlēs izcīnīja devīto vietu (+11:19), bet pieredzējusī Sandra Grosberga finišēja 11. pozīcijā (+12:18).
No Latvijas orientieristiem labāko rezultātu uzrādīja Uldis Upītis, kurš finišēja 17. vietā pēc stundas un 14 sekundēm, bet par Pasaules spēļu čempionu orientēšanās vidējā distancē kļuva Rikardo Rancans no Šveices, kurš distanci veica 45 minūtēs un 22 sekundēs. Otrajā vietā itālis Frančesko Mariani, kurš par piecām sekundēm apsteidza Kanādas orientieristu Džarvisu Vegārdu Vestergārdu. Vairāk nekā desmit sportistu šajā karstumā nefinišēja, tostarp arī Latvijas orientierists Endijs Titomers.
Uldis Upītis pēc finiša atzina, ka šādos apstākļos vēl nekad nebija skrējis: „Diemžēl karstumam un mitrajam gaisam nebiju vispār adaptējies. Spēja cīnīties šodien pazuda jau pēc 20 minūtēm, un būtība varēju tikai cīnīties par izdzīvošanu. Nekad neesmu tik slikti juties no karstuma, neko šādu Eiropā neesmu piedzīvojis. Karstums bija arī vienīgais iemesls, kāpēc tik daudzi izstājas!”
Rīt sportistiem brīvdiena, savukārt 10. augustā pulksten 04.31 pēc Latvijas laika sāksies sacensības sprintā, bet 11. augustā, pulksten 05:10 pēc Latvijas laika – sprinta jauktā stafete.