Par Latvijas kausu basketbolā nākamajā sezonā cīnīsies 21 komanda
"Užavas" Latvijas basketbola kausa izcīņā vīriešiem piedalīsies 21 komanda no trim līgām, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Turnīrā piedalīsies sešas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās Basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās Basketbola līgas (RBL) vienības.
No LIBL komandām turnīrā spēlēs - "VEF Rīga", "Ventspils", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes augstskola", "Ogre" un "Liepāja", bet par "Latvijas universitāte" komandas līdzdalību vēl nav nolemts.
NBL pārstāvēs "Jelgava", "Gulbenes Buki"/BJSS, "Saldus", "Tukums"/TSS, "Rīgas Juniori", "Sigulda"/"Mapri Būve", "Bauska"/"Līdums", "Ķekava", "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Jēkabpils BA, "Salaspils Sporta skola", "Daugavpils Sporta skola" un "Talsi"’. Savukārt no RBL vienībām turnīrā piedalīsies "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" un "Basketbola klase Valka"/BJSS.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 (35:20, 25:27, 18:15, 18:19) uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma. Līdz šim atjaunoto trofeju izcīnījusi tikai VEF.