"Pirmais puslaiks bija šausmīgs!" RFS galvenajam trenerim kauns par spēles pirmo daļu pret Somijas čempioni
Latvijas čempionvienības futbolā RFS galvenais treneris Viktors Morozs trešdien pēc zaudējuma savā laukumā Somijas klubam Koupio "KuPs" ar 1:2 (0:2) UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas mačā, atzina, ka viņam esot kauns par komandas parādīto sniegumu pirmajā puslaikā.
Jau vēstīts, ka RFS līdz spēles 24. minūtei pret Somijas čempioniem nonāca iedzinējos ar 0:2, turklāt pirmajā puslaikā daudz kļūdījās un uzbrukumā nebija reālu vārtu gūšanas iespēju.
"Atvainojos par šādu pirmo puslaiku," pēc spēles sacīja Morozs. "Tiešām bija kauns. Izskatījāmies ļoti inerti un, diemžēl, nedarījām tā, kā gribētos un kā bijām gatavojušies." Tāpat treneris atzīmēja, ka pirmajā puslaikā neesot redzējis savas komandas spēlētājos enerģiju, kas varētu būs saistīts ar to, ka daži spēlētāji aizvada ļoti daudz spēļu.
"Pirmais puslaiks bija kaut kas šausmīgs. Ļoti daudzās vieglās situācijās mēs zaudējām bumbu," pastāstīja Morozs. "Pirmie vārti bija pēc savas kļūdas, kad varējām vienkārši saglabāt bumbu un uzsākt savu uzbrukumu, bet tā vietā devām iespēju pretiniekam soda sitienam. Par otriem vārtiem vispār nav ko teikt."
Latvijas čempionu treneris pastāstīja, ka viens no komandas līderiem Darko Lemajičs otrajā puslaikā laukumā nedevās slimības dēļ, bet jau pirmajā puslaikā nomainītais Petrs Marešs tika nosēdināts uz rezervistu soliņa sliktā snieguma dēļ.
Treneris arī atzina, ka pēc pārtraukuma komanda jau spēlējusi labāk, bet "ne perfekti". "Pie rezultāta 0:2 pārtraukumā runājām, ka uzdevums otrajam puslaikam ir minimums iesist vienus vārtus," sacīja Morozs. "Bija iespējas arī iesist vēl, bet kaut kur riskējām un varējām arī ielaist. Ir par ko padomāt pirms otrās spēles. Iespējas uzvarēt mums tur ir, bet nebūs viegli."
Atbildes spēle Koupio paredzēta 14. augustā. RFS un "KuPs" pāra uzvarētāja iekļūs Eiropas līgas "play-off" kārtā, bet zaudētāja cīnīsies Konferences līgas "play-off" kārtā.
Pagājušajā nedēļā RFS nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu, divu maču summā ar 1:5 zaudējot Zviedrijas čempionei "Malmo". Pirms tam pirmajā kārtā rīdzinieki divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia".
Savukārt "KuPS" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 1:0 pārspēja Orhejas "Milsami" no Moldovas, bet otrajā kārtā ar 2:3 piekāpās Kazahstānas pagājušās sezonas labākajai komandai Almati "Kairat".