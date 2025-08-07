Latvijas pretiniece Serbija uzvar pārbaudes spēlē un komentē atsevišķu līderu veselības problēmas
Gatavojoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā, otro uzvaru pārbaudes spēlēs 6. augustā svinēja viena no turnīra favorītēm Serbija, kuras treneris plašāk komentēja atsevišķu vadošo spēlētāju veselības problēmas.
Basketbola izlases turpina aizvadīt pārbaudes spēles, gatavojoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā, kas notiks Rīgā.
Otro uzvaru divās dienās aiz slēgtām durvīm svinēja Latvijas pretiniece A grupā Serbija, kuru uzskata par galveno favorīti. Pēc Bosnijas un Hercegovinas sagraušanas sekoja panākums pār Poliju ar 79:67. Par spēli nav piedāvāta spēlētāju statistika, bet pēc rezultātiem pa ceturtdaļām noprotams, ka trešajā ceturtdaļā serbi iekrāja desmit punktu pārsvaru.
Serbijas lielākā basketbola zvaigzne Nikola Jokičs dienu iepriekš pret Bosniju iekrāja gandrīz "triple-double" - 20 punktus, 19 atlēkušās bumbas un astoņas piespēles. Savukārt galvenais treneris Svetislavs Pesičs norādīja, ka trīs spēlētāji pirmo treniņnometnes nedēļu nelielu savainojumu dēļ nav pilnvērtīgi trenējušies. Tie ir Vasilije Micičs, Urošs Trifunovičs un Alens Smailagičs.
"Mūsu sagatavošanās procesā viss iet pēc plāna. Gribējām aizvadīt pirmās reālās spēles. Pirms tam trenējāmies, apspriedām taktiskās detaļas un strādājām pie spēlētāju fiziskās sagatavotības. Mums ir pāris mikrotraumas Micičam, Trifunovičam un Smailagičam. Gatavojoties turnīram, kas tāds var notikt, taču, cerams, spēlētāji ātri atveseļosies," teica galvenais treneris.
Citā 6. augusta spēlē Grieķijas izlase ar 74:60 apspēlēja Beļģiju. Grieķu rindās nespēlēja tās lielākā zvaigzne Jannis Adetokunbo. 14 punktu pārsvaru Grieķija nodrošināja noslēdzošajā ceturtdaļā, to uzvarot ar +11 (22:11).
Iztiekot bez Milvoki "Bucks" līdera, ar 18 punktiem Grieķijas izlasē par rezultatīvāko kļuva Dinoss Mitoglu. Pēc Ahilleja cīpslas pārrāvuma sadziedēšanas laukumā atgriezās Jaņņa brālis Tanasis Adetokunbo, kurš 12 minūšu laikā izcēlās ar sešiem punktiem un vienu skaistu epizodi uzbrukumā.
THANASIS THE ELEVATOR 🚀#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/gM8XJylEQM— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 6, 2025
Latvijas vīriešu basketbola izlase šobrīd aizvada treniņnometni Slovēnijā, kas 9. augustā noslēgsies Triestē ar pirmo pārbaudes spēli pret Itāliju. Vēlāk gaidāmas spēles pret Lietuvu, Slovēniju, Grieķiju un vēlreiz Itāliju.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Kiprā, Polijā un Somijā, Rīgai bez A grupas uzņemot visas izslēgšanas spēles. Latvijas izlase spēlēs grupā pret Serbiju, Turciju, Igauniju, Čehiju un Portugāli.