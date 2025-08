Kanādā notiekošo ATP un WTA tenisa turnīru pusfinālos tiek favorīts Zverevs un mājinieku sensācija Mboko

Pasaules trešā rakete Zverevs turnīrā izsēts ar pirmo numuru, jo rangā priekšā esošie itālis Janniks Sinners un spānis Karloss Alkarass no dalībām sacensībās atteicās. Cīņā par vietu pusfinālā Zverevs ar 6-7 (8:10), 6-4, 6-3 pieveica pagājušā gada čempionu Alekseju Popirinu (ATP 26.) no Austrālijas. Pusfinālā Zvereva pretinieks būs Karens Hačanovs (ATP 16.) no Krievijas, kurš ceturtdaļfinālā ar 6-4, 7-6 (7:3) pārspēja Aleksu Mikelsenu (ATP 34.) no ASV.