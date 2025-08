Kārlis Šiliņš: "Pie labiem apstākļiem man ir iespēja būt komandā"

Kārlis Šiliņš Latvijas izlasē oficiālos turnīros debitēja tikai pagājušajā gadā, tomēr viņu nevar saukt par jauno spēlētāju, jo basketbolists pirms nedēļas atzīmēja savu 28. dzimšanas dienu. Mākslinieku ģimenē augušais rīdzinieks piecus gadus pavadīja universitātēs ASV, šajā laikā divas reizes saplēšot ceļgala krusteniskās saites plīsumu, tad divas sezonas spēlēja Liepājas komandā, bet leģionāra gaitas uzsāka vien 2023. gadā. Vispirms Šiliņš devās uz Vāciju, pagājušajā sezonā uzspēlēja gan Itālijas, gan Spānijas čempionātos, bet nākamo sezonu aizvadīs Turcijas vienībā Trabzonas “Trabzonspor”.



Basketbolists intervijā "Sporta Avīzei" atgādina, ka Latvijas izlases treniņnometnēs piedalījās jau vairākus gadus pirms debijas spēles. “Jau tas vien man ir ļoti daudz devis. Īpaši jau pašā sākumā, kad vēl spēlēju Liepājā un dažreiz šķita, ka Latvijas un Igaunijas līgā esmu baigais spēlētājs. Tad nonāc izlasē starp džekiem, kuri ir trīs četrus soļus priekšā, un tās sienas krietni paplašinās (plati izvērš rokas uz sāniem). Tikai tad saprotu, cik daudz vēl darāmā. Tā man ir nenovērtējama pieredze un iespēja strādāt kopā ar augstākā līmeņa profesionāļiem – gan treneriem, gan fizioterapeitiem un ārstiem, gan basketbolistiem.”



Šobrīd Latvijas izlases kandidātu sarakstā, gatavojoties Eiropas čempionātam ir 20 basketbolisti. Nākamā sijāšana notiks jau tuvākajās dienās, jo paredzams, ka 3. augustā uz treniņnometni Slovēnijā dosies 16 basketbolisti.



“Valstsvienībā nevienam vietu komandā un minūtes tāpat vien nedala,” Šiliņš saka, ka treniņnometnē jārāda, ko prot, ja viņš vēlas spēlēt finālturnīrā. “Es teiktu, ka man ir savs specifisks spēles stils, kas nav ļoti klasisks kā mūsdienu centram. Daudz atkarīgs no tā, kā treneri redz manu lomu komandā, ko no manis gaida un kādus uzdevumus dod. Man izlases treneros ļoti patīk tas, ka viņi cenšas izprast, kā katrs basketbolists spēlē, un meklē viņiem vietu komandas modelī, nevis mēģina lauzt spēlētājus un likt spēlēt stilā, kas viņiem varbūt nav ērts. Skaidrs, ka arī man ir kaut kur jāpielāgojas, lai es labāk iederētos tajā redzējumā, bet to ir daudz vieglāk darīt, ja jūtu, ka treneri man cenšas palīdzēt. Domāju, ka pie labiem apstākļiem man ir iespēja būt komandā, taču vienlaikus es šo posmu gaidu kā iespēju savai izaugsmei, neatkarīgi no tā – tikšu uz finālturnīru vai ne. Tā ir iespēja sevi pierādīt, un, to pareizi darot, viss pārējais sakritīs pa vietām.”



Kaut Kristapa Porziņģa līdzdalība Latvijas izlasē potenciāli varētu ietekmēt Kārļa Šiliņa vietu, viņš par to nedomā un cer, ka mūsu basketbola superzvaigzni nepiemeklēs nekādas problēmas, kas varētu liegt spēlēt Eiropas čempionātā. “Kristaps ir labākais spēlētājs, kāds mums ir, un, ja viņš būs sastāvā, tas būs perfekti. Skaidrs, es apzinos, ka tas kaut kādā veidā samazinātu manas izredzes, taču tas ir profesionālais sports. Ir jātiecas uz to līmeni, nevis jārēķina, kuram jābūt un kuram ne, lai tiktu sastāvā. Es noteikti gribētu spēlēt komandā ar Porziņģi. Viņa klātbūtne visā valstsvienības procesā būtu pozitīva visos aspektos,” saka centra uzbrucējs.



Zīmīgi, ka Latvijas izlase uzvarējusi visās piecās spēlēs, kurās Kārlis Šiliņš devies laukumā, ieskaitot divreiz pret aktuālo Eiropas čempioni Spāniju. “Šis ir viens no labākajiem, ja ne pats labākais, brīžiem Latvijas basketbolam. Mums ir ļoti labi basketbolisti un treneri, spēle izdodas, rezultāti ir, skatītājiem patīk tas, ko darām laukumā. Tā ir arī liela atbildība, jo jāturpina celt to spēles līmeni.”



Gatavošanās posmā Eiropas čempionātam Latvijas izlasei paredzētas piecas pārbaudes spēles: 9. augustā Triestē ar Itālijas izlasi, 14. augustā Rīgā ar Lietuvas komandu, 16. augustā Rīgā ar Slovēnijas izlasi, 20. augustā Atēnās ar Grieķiju un 21. augustā Atēnās ar Itāliju. Eiropas čempionāts sāksies 27. augustā. Visu interviju ar Kārli Šiliņu par viņa karjeru un mērķiem lasiet "Sporta Avīzes" jūlija numurā, kas vēl pēdējās dienas pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās.