Cenšoties aizvietot bojā gājušo Diogu Žotu, "Liverpool" par milzu naudu no "Eintracht" pirks uzbrucēju Igo Ekitikē

Anglijas čempionus starpsezonā par kluba rekordsummu (116 miljoniem sterliņu mārciņu) papildināja vācu pussargs Florians Vircs no Leverkūzenes "Bayer", aizsargi Milošs Kerkezs (par 40 miljoniem sterliņu mārciņu no "Bournemouth") un Džeremijs Frimpogs (par 29,5 miljoniem mārciņu no "Bayer").