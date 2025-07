Seska ekipāža Igaunijas WRC rallijā pakāpjas uz desmito vietu

Līderis pēc pieciem ātrumposmiem ir Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), kurš par 8,5 sekundēm apsteidz mājinieku Otu Tenaku ("Hyundai Shell Mobis"). Trešais, atpaliekot vēl 2,2 sekundes, ir līdera komandas biedrs soms Kalle Rovanpere. Sesks ("M-Sport Ford") no līdera atpaliek vienu minūti un 2,1 sekundi, no "Rally1" automašīnām apsteidzot vien savu komandas biedru Greguāru Munsteru no Luksemburgas. Vēl viens "M-Sport Ford" pilots īrs Džošs Makerlīns ir devītais, latvietim esot priekšā 1,8 sekundes.