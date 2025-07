FOTO: Madonā aizvadīta rollerslēpošanas Pasaules kausa pirmā diena. Latviešiem izdodas iespraukties starp labākajiem

Junioru sieviešu konkurencē 10 km distancē uzvarēja Johanna Holmberga no Zviedrijas (26:56.5), otro vietu ieņēma Mihaila Strakova no Slovākijas (+0:41.7), bet trešā – vēl viena zviedriete, Kajsa Ekenberga (+0:45.2). Labākā no Latvijas sportistēm – Keita Marcinkeviča, kura noslēdza labāko divpadsmitnieku.