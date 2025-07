Vai Mārtiņam Seskam izdosies tikt pāri neveiksmju joslai un liktenīgajam otrajam ātrumposmam? WRC pēc gada pārtraukuma atgriežas Igaunijā

Pēc Igaunijas WRC posma pasaules rallija čempionāta kalendārā vēl būs palikuši seši posmi. No 31. jūlija līdz 3. augustam posms notiks Somijā, no 28. līdz 31. augustam Paragvajā, no 11. līdz 14. septembrim Čīlē, no 16. līdz 19. oktobrim Centrāleiropā, no 6. līdz 9. novembrim Japānā, bet noslēdzošās sacensības Saūda Arābijā gaidāmas no 26. līdz 29. novembrim.