Baiss savainojums Parīzē un karjeras beigas. Olimpietis Kristens Krīgers dalījies ar ļoti priecīgu vēsti

“Ceļš uz atveseļošanos sākas tagad. Kopš manas kritiena bija klusums, jo no nekā bīstama viss ātri kļuva pavisam nopietni - izrādījās, ka man bija C5 muguras skriemeļa lūzums. Man bija nepieciešama tūlītēja operācija, kas, par laimi, noritēja gludi, un vakar es bez problēmām varēju piecelties no gultas un staigāt. Tās bija biedējošas pāris dienas, bet es esmu ārkārtīgi pateicīgs par visu saņemto mīlestību un atbalstu. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka mana sieva varēja būt man blakus, visiem ārstiem un māsām par viņu darbu un rūpēm. Manam trenerim un visai Latvijas komandai par līdzdalību katrā solī. Es jutu, ka esmu labās rokās. Mana debija olimpiskajās spēlēs varbūt neizdevās tā, kā es cerēju, bet es neko nenožēloju. Man ir tiesības sevi saukt par olimpieti, un neviens man to nevar atņemt,” savā vēstījumā pauž Krīgers, izceļot, ka operācija bijusi veiksmīga un priekšā ilgstoša rehabilitācija.