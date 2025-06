72 jaunie sportisti no LOK saņems finansējumu, lai sagatavotos Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiskajam festivālam

Pēc līdzekļu izlietošanas sporta organizācijām būs jāiesniedz atbilstošas atskaites, kas tiks iekļautas Olimpiskās solidaritātes programmas pamatojuma dokumentācijā. Finansējums Latvijas sportistiem tiek piešķirts no Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās solidaritātes programmas. Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls ir Eiropas lielākās dažādu sporta veidu sacensības jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Festivāls tiek aizvadīts reizi divos gados, un tajā piedalās jaunie sportisti no visām asociācijas dalībvalstīm. Jūlijā Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiskais festivāls norisināsies Skopjē, Ziemeļmaķedonijā, savukārt 2031. gadā tas pirmo reizi norisināsies Latvijā.