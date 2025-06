FOTO: gleznainajā Abavas senlejā jestri aizvadīts saulgriežu "Stirnu buks"

SALOMON sprinta etapā pēc ilgāka pārtraukuma pārsteidza Jevgēņijs Stepanovs, kurš iepriekš trijniekā bija 2023. gada septembrī Raiskumā, kur arī uzvarēja. Līdz ar to pirmā posma ātrākajam sprinterim no Alūksnes – biatlonistam Vladislavam Ņedaivodinam otro posmu pēc kārtas otrā vieta. Ja Stepanovs trijniekā atgriezās pēc sezonas pārtraukuma, tad trešās vietas ieguvējs – orientierists Jānis Baunis – trijniekā nebija ticis kopš 2022. gada beigām, kad to pašu trešo vietu ieguva Lielajā ciemā. Sievietēm ātrākās bija Zaķa distances skrējējas, pirmo vietu iegūstot biatlonistei Buliņai, kurai cieši sekoja orientieriste Jumiķe un pirmā posma ātrākā sprintere Gita Gedrovica, kura pagājušajā reizē uzrādīja 7.laiku.