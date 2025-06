VIDEO: bijušajam NBA sliktajam zēnam rāda vidējos pirkstus, met dzērienus un diskvalificē no Puertoriko līgas

Vienā no konkrētās spēles brīžiem netālu no laukuma sēdošais fans Kazinsam rādīja vidējos pirkstus, uz ko ar neķītru žestu atbildēja Kazinss. Konflikts tikai eskalēja, basketbolistam gribot doties fiziski izrēķināties ar konkrēto līdzjutēju. Vienīgais, kas viņu no tā atturēja, bija komandas biedri. Par šo epizodi Kazinss saņēma otro tehnisko piezīmi, kas nozīmēja automātisku noraidījumu.