FOTO: atklāta sportisko jauniešu nometne “Personības akadēmija 2025”

LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: “Man ir prieks būt šeit. Šī ir nedēļa, kurā jūs varēsiet iepazīties, sadraudzēties un mācīties cits no cita. Vecāki, jūs esat izaudzinājuši lieliskus bērnus, jūs esat mūsu lepnums un gods. Esiet centīgi, un varbūt kāds no jauniešiem iegūs zināšanas un turēs godā olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību, bet, iespējams, nākotnē pat ceļazīmi uz kādu no olimpiskajām spēlēm.”