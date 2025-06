Pēc trenera lēmuma Levandovskis atsakās turpmāk spēlēt Polijas izlasē; komandas biedri to uztver ar sajūsmu

“Vai viņš atlaidīs vēl vienu treneri,” retoriski vaicā medijs “Rzezpospolita”. “Situācija, kas izvērtusies pēc kapteiņa apsēja atņemšanas, ir pēdējais, kas tagad izlasei ir nepieciešams. Lai arī tai bija jābūt parastai izlases nometnei, jau no sākta gala tāda tā nebija. Vispirms Levandovskis informēja, ka vēlas atpūsties un tāpēc nespēlēs izlasē. Pēc tam viņš atlidoja uz pārbaudes spēli pret Moldovu, lai atvadītos no Kamila Grosicka. Viņš to bija plānojis, taču paturēja noslēpumā, jo vēlējās pārsteigt komandu. Ne visi tam noticēja, jo uzskatīja, ka viņš vienkārši glābj savu seju.” Kā norāda medijs, brīdī, kad treneris Levandovskim paziņojis par lēmumu, viņš momentā nolicis telefonu un pārtraucis zvanu. “Viņš izvēlējies karu,” tā par futbolista paziņojumu sociālajos tīklos visbiežāk raksta Polijā.