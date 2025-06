Eiropas basketbolu pārsteigusī “Monaco” nonāk pamatīgā krīzē: nogurums ir vecākiem, nevis miljonāriem, kas pelna ar savu hobiju

“Būt noguruša? Tas ir māmiņām un tētiem, kuri strādā visu dienu, lai pabarotu savus bērnus un samaksātu īri. Būt izsmeltiem no basketbola? Es to nesaprotu. Mums vienmēr ir jāvēlas pierādīt kaut ko laukumā. To nevar izdarīt ar vārdiem, to var izdarīt ar darbiem. Ja kāds man saka, ka viņam bija slikta diena vai viņš nebija emocionāli gatavs, es to varu pieņemt. Bet noguris? Kad esi miljonārs, kurš savu hobiju padarījis par darbu? Tā ir necieņas izrādīšana pret visiem cilvēkiem, kuri strādā visu dienu, lai nopelnītu pavisam citu algu," basketbolista ikdienu iezīmē šobrīd viens no pieprasītākajiem treneriem Eiropā.