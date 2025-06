NBA nolēmuši mainīt Visu zvaigžņu spēles formātu un slavē NHL veikumu

Televīzijas kanāla "Fox Sports One" raidījumā Silveram tika jautāts, vai NBA ir apsvērusi mainīt Zvaigžņu spēles formātu, tajā spēkojoties divām komandām, no kurām viena veidota no amerikāņiem, kuri spēlē NBA, bet otra - pārējo valstu NBA spēlētājiem. NBA komisārs uzreiz apstiprināja, ka šāds formāts varētu tikt īstenots jau nākamajā sezonā. "Nākamajā gadā Zvaigžņu spēle norisināsies pa vidu ziemas olimpiskajām spēlēm. Vai varētu būt labāks laiks, kad ieviest formātu, kurā sacenšas ASV pret pārējo pasauli," teica Silvers.