Laksa gūst desmit punktus "Mercury" zaudējumā WNBA līderei "Lynx"

Laksa bija viešņu starta pieciniekā un guva spēles pirmos punktus, realizējot tālmetienu no stūra. Šajā cīņā viņa laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, kas bija otrs lielākais laiks komandā, realizēja divus no trīs divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz kļūdījās un tika pie negatīva +/- rādītāja (-14).