Ervīns Grencis Mūsā izcīna trešo vietu Eiropas autokrosa čempionāta otrajā posmā

"JuniorBuggy" klasē uzvarēja Malons Fejads no Francijas, visa brauciena garumā sīvi konkurējot ar Martinu Kolomiju no Čehijas, kurš ieņēma otro vietu, bet trešajā vietā ierindojās Čehijas autosportiste Eliška Plna. "Buggy 1600 klasē" neveiksmīgas sacensības izvērtās Latvijas sportistiem. Pusfinālā Andris Kuļikovskis nefinišēja, bet Mikus Neško iekļuva vairākās sadursmēs, finišēja, lēni braucot, un finālā nepiedalījās. Pirmo vietu ieņēma Remo Kobrass no Austrijas, otrais finišēja Barts van der Putens no Nīderlandes, bet trešajā vietā ierindojās Jakubs Novotnijs no Čehijas.