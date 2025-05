Zorika sekmīgais sniegums tuvina "Le Portel" vietas saglabāšanai Francijas virslīgā

Zoriks laukumā pavadītajās 30 minūtēs realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, divus no četreim tālmetieniem un deviņus no desmit soda metieniem, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes, iekrāja 18 efektivitātes koeficienta punktus un tika poe pozitīva +/- rādītāja (+20). Uzvarētājiem 20 punktus guva Deandrē Holstons, bet pretiniekiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Antuāns Dio.