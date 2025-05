Gildžess-Aleksandrs, Viljamss un Holmgrēns nodrošina "Thunder" otro uzvaru NBA Rietumu finālā

"Thunder" mājās ar 118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32) uzveica Minesotas "Timberwolves" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0. Dienu iepriekš par līgas MVP atzītais Gildžess-Aleksandrs no spēles realizēja 12 no 21 metiena, bet no soda metienu līnijas - 13 no 15. Viņa kontā bija arī astoņas rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas. Džeilens Viljamss uzvarētājiem izcēlās ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem, bet Čets Holmgrēns. Pretiniekiem Entonijs Edvardss guva 32 punktus ar 26 metieniem, Džeidenam Danielsam bija 22 punkti, bet Gildžesa-Aleksandra brālēnam Nikeilam Vokeram-Aleksandram - 17 punkti.