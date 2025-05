"Pacers" neticami atspēlējas un papildlaikā pret "Knicks" nokārto pirmo uzvaru Austrumu finālā

Vēl nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām mājiniece "Knicks" bija vadībā ar 14 punktu pārsvaru, tomēr nespēja to nosargāt. Pēdējā sekundē Tairīss Halibērtons pie rezultāta 123:125 izpildīja tālmetienu un bija sekmīgs, tomēr tiesneši konstatēja, ka viņš uzkāpis uz trīspunktu metiena līnijas un tika ieskaitīti divi punkti. "Pacers" mača pēdējā minūtē prata atspēlēt deviņu punktu deficītu, kļūstot par pirmo NBA komandu, kas to paveikusi izslēgšanas spēlēs. Savukārt papildlaikā Ņujorkas komanda panāca četru punktu pārsvaru un arī to nenoturēja.