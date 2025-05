"Thunder" NBA Rietumu konferences finālsēriju sāk ar graujošu uzvaru

Pirmajā puslaikā Gildžess-Aleksandrs realizēja tikai divus no 14 metieniem no spēles un guva 11 punktus, bet otrajā, izpildot tikpat metienu, realizēja astoņus no tiem un guva 20 punktus. Viņa kontā bija arī deviņas rezultatīvas piespēles. Vēl ļoti daudzpusīgs sniegums Džeilenam Viljamsam bija 19 punkti, astoņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas, 15 punktus guva Čets Holmgrēns, bet 12 punkti bija Aizejam Hartenšteinam. Pretiniekiem 28 punktus, 20 no tiem pirmajā puslaikā, guva Džūliuss Rendls. Savukārt Entonijs Edvardss, kurš "play-off" vidēji bija guvis 26,5 punktus, šoreiz realizēja piecus no 13 metieniem un guva 18 punktus.