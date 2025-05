Šiliņš un Jakovičs pārspēj "Barcelona"; Laksai pirmais zaudējums Itālijas finālā

"Coruna" uzvarēja ar 93:92 (23:27, 34:18, 18:22, 18:25), izmantojot, ka katalāņu klubs pirms divām dienām "Monaco" par vienu punktu zaudēja ULEB Eirolīgas piektajā ceturtdaļfināla mačā. Šiliņš laukumā bija 13 minūtes un deviņas sekundes un guva 13 punktus, raidot grozā visus trīs divpunktu metienus, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš sakrāja arī trīs atlēkušās bumbas, četras piezīmes, divas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, dalītu sliktāko komandā +/- rādītāju -8 un efektivitātes koeficientu 11. Jakovičs 20 minūtēs un 49 sekundēs laukumā guva septiņus punktus, realizējot divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš sakrāja arī vienu atlēkušo bumbu, trīs rezultatīvas piespēles, vienu kļūdu, divas piezīmes, izprovocētu pārkāpumu pretiniekam, +/- rādītāju +3 un efektivitātes koeficientu pieci.