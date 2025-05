Divu spēļu summā 7:6! Fratēzi vārti papildlaikā ieved Milānas "Inter" Čempionu līgas finālā

Pirmā puslaika vidū "Barcelona" futbolisti zaudēja bumbu savā laukuma pusē. To zibenīgi izmantoja Denzels Damfrīss, kurš ar piespēli atrada Martinesu, argentīnietim 22. minūtē netraucēti panākot 1:0 mājinieku labā. Tuvojoties pirmā puslaika beigām, Pau Kubarsi soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Martinesu. Nopelnīto 11 metru soda sitienu pēc VAR pārbaudes izpildīja Čalhanolu, kurš kompensācijas laika pirmajā minūtē bija precīzs un pārspēja Vojcehu Ščensniju - 2:0. Otrā puslaika pirmajā pusē, 54. minūtē, barselonieši pēc "Inter" futbolistu vairākiem bloķētiem sitieniem tomēr guva vārtus, 1:2 panākot Garsijam. Nedaudz vēlāk pretuzbrukumā Garsija netraucēti sita no tuvas distances, Janam Zommeram teicamā lēcienā atvairot bumbu. Tomēr viesiem izdevās panākt neizšķirtu, jo 60. minūtē pēc Žerāra Martina centrējuma bumbu ar galvu vārtos raidīja Olmo. Pamatlaika noslēgumā, 88. minūtē, Rafinja bija pirmais pie Zommera atsistās bumbas un panāca 3:2. Barselonieši jau gatavojās svinībām, taču kompensācijas laikā trešajā un piecām pieliktajām minūtēm "Inter" izrāva neizšķirtu. Pēc ātras pārejas uzbrukumā Damfrīss no labās puses piespēlēja bumbu uz vārtu priekšu, kur atradās centra aizsargs Ačerbi, itālim triecot bumbu tīklā. Spēle turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku un tā devītajā minūtē pēc Mehdi Taremi piespēles Fratēzi apstādināja bumbu un ar kreiso kāju sita to vārtos - 4:3 mačā un 7:6 summā. Vistuvāk neizšķirta izraušanai Spānijas klubs bija 114. minūtē, kad Zommers atvairīja Lamina Jamala sitienu.