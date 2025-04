Ģenerālmenedžeris Kalvītis skaidro, kāpēc Latvijas hokeja izlase palikusi bez viena no treneriem

Šajā pavasarī attiecībā uz vairākiem hokejistiem bijušas bažas par to veselību stāvokļiem. To var attiecināt uz Kristiānu Rubīnu, Eduardu Tralmaku, Tomu Andersonu un arī Oskaru Batņu, kurš izlasei pievienojās nesen. “Traumēto dinamika ir pozitīva. Kāds no viņiem varētu jau spēlēt pret Šveici, taču sastāvu paziņosim pirms spēlēm. Viņi visi trenējas un ir kopā ar izlasi,” par četrotni izteicās izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.