Porziņģis un "Celtics" paliek bešā. Prestižās "Laureus" balvas kā gada labākie sportisti iegūst Bailsa un Duplantiss

Savukārt uz labākās sportistes titulu pretendentes bija arī Spānijas futboliste Aitana Bonmanti, vieglatlētes Sifana Hasana no Nīderlandes, Faita Kipjegona no Kenijas un Sidnija Maklaflina-Levrona no ASV, kā arī baltkirievu tenisiste Arina Sabaļenka.