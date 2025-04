"Riga" vien otrā puslaika beigās uzlauž "Grobiņas" aizsardzību

Mača kompensācijas laika piektajā minūtē pēc Elbašira Ngoma piespēles no soda laukuma labās puses vārtus no vārtsarga laukuma līnijas ar sitienu vārtu vidū guva Taivo Abdulrahmans, bet divas minūtes vēlāk pēc Abdulrahmana piespēles no soda laukuma labās puses pretspēlētāju apsteidza un kritienā ar kāju bumbu vārtu labajā stūrī raidīja Eduards Dašķevičs - 3:0.