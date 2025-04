Pagāja tikai četri posmi! Hamiltons esot sapratis, kā ir jābrauc ar "Ferrari" formulu

“Domāju, mums nepieciešams lielāks piespiedējspēks, lielāka saķere,” viņš saka. “Ar šo balansējumu mēs pašlaik no mašīnas izspiežam ārā maksimumu, bet vairāk nekā gluži vienkārši nav. Man vajag lielāku saķeri, lai varētu ātrāk izbraukt līkumus. Kvalifikācijā ir sajūta, ka to varam mazliet nomaskēt, pielietojot dažus trikus. Bet tad sacīkstēs saķeres nav. Riepas nolietojas ātrāk, līdz ar to, tiklīdz sāc sacīksti, sākas sniega bumbas efekts. Sacīkstēs ir grūtāk. Bet esmu drošs, ka mēs atradīsim risinājumu, bet nezinu, cik ilgs laiks paies, kamēr to izdarīsim.”