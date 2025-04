Mārtiņš Gulbis: "Naturalizēti basketbolisti ir vieglākais ceļš jeb ielāps brūcei"

“Esmu pārliecināts, ka nevienai no citu grupu pirmo divu vietu ieguvējām sastāvā nebija sešu debitanšu un vēl četru spēlētāju bez lielas izlašu pieredzes. Skaidrs, ka tas ir risks un beigās jau treneris atbild par rezultātu. Šoreiz finālturnīrs netika sasniegts, taču meitenēm bija iespēja uz pasaules līmeņa fona novērtēt sevi, saprast, cik daudz vēl jāizdara, lai tuvotos līmenim, par kādu sapņo. Viss atkarīgs no viņu reakcijas un spējas mācīties no tām kļūdām, par kurām šobrīd maksājam,” uzsver speciālists, atzīstot, ka savstarpējā konkurence dāmu izlasē šobrīd nav liela. “Tik tikko varam savākt 12 spēlētājas. Tā nav sūdzēšanās, tā ir realitāte. Kā treneris ļoti labi apzinos, ka veselīga konkurence ļoti palīdz attīstīties gan komandai, gan spēlētājām.”