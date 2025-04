Hamiltons stāsta, ka beidzot izdevies atklāt "Ferrari" formulas problēmu

Britu pilots atzīst, ka ļoti cerējis uz drošības auto periodu, kas tā arī ne reizi nesākās un līdz ar to pabojāja iecerēto stratēģiju. “Es izdarīju maksimumu, no šīs mašīnas neko vairāk ārā dabūt nebija iespējams,” sacīja Hamiltons. “Mašīnas aizmugure visu nedēļas nogali bija ar nepietiekamu veiktspēju. Un rezultāts kvalifikācijā šeit bija noteicošais. Bet esam atklājuši kaut ko, kāpēc mašīna pēdējās trīs sacīkstēs nav pietiekoši ātra. Tiklīdz to atrisināsim, varēšu parādīt labākus rezultātus. Cerams, to atrisināsim jau uz nākamo posmu. Kvalifikācija ir svarīga, bet nespēju no riepām dabūt ārā visu vajadzīgo, līdz ar to kaut kas nav kārtībā.”