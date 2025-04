Par Latvijas Orientēšanās federācijas jauno prezidentu ievēlēts Juris Žilko

Juris Žilko ir no Latvijā orientēšanās sporta entuziastu ģimenes, viņa vecāki Juris un Dzintra Žilko savulaik bija vieni no zināmākajiem orientēšanās treneriem un sporta dzīves organizatoriem Latvijā. Juris Žilko jaunības gados pats bijis augstas klases orientiertists, startējis jauniešu un junioru izlasēs, vēlāk kļuvis par tūrisma speciālistu, organizējis dažādas sporta sacensības un aktīvās atpūtas pasākumus, tostarp Baložu velokrosu. Juris Žilko ir Ķekavas novada deputāts, no 2021. līdz 2024.gadam bijis arī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs.