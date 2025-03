Šteinberga lieliski iesāk izslēgšanas spēles; Laksa rezultatīvi noslēdz regulāro sezonu

Šteinberga 33 minūtēs un 29 sekundēs laukumā realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa sakrāja arī divas rezultatīvas piespēles, bloķētu metienu, kļūdu, pārtvertu bumbu, divas personiskās piezīmes, +/- rādītāju +26 un efektivitātes koeficientu 26. Uzvarētājām rezultatīvākā bija Šteinberga, bet viešņām 16 punktus guva Lindsija Alena.