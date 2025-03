Biļetes uz Latvijas izlases grupas spēlēm Eiropas čempionātā basketbolā maksās no 30 eiro

Pagaidām uz izslēgšanas spēlēm biļetes būs iespējams iegādāties komplektos. Uz četrām astotdaļfināla spēlēm tās izmaksās no 120 līdz 400 eiro (30 līdz 100 eiro par spēli), divām ceturtdaļfināla spēlēm no 100 līdz 250 eiro (50 līdz 125 eiro par spēli), abām pusfināla spēlēm no 120 līdz 400 (no 60 līdz 200 eiro par spēli), bet abām medaļu spēlēm no 150 līdz 500 eiro (75 līdz 250 eiro par spēli). Abu pusfinālu un medaļu spēļu komplekts maksās no 200 līdz 800 eiro (50 līdz 200 eiro par spēli).