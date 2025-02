Leģendārā Vera Zozuļa: pirmā un joprojām vienīgā...

Vera Zozuļa joprojām ir vienīgā olimpiskā čempione kamaniņbraukšanā sieviešu vieninieku konkurencē no valsts, kas nepieder pie tā sauktajām vāciski runājošajām valstīm. Itālietes Ērika Lehnere un Gerda Vaisenštainere, kā arī austriete Dorisa Noinere, kuras uzvarēja pirms un pēc Veras, ir no vāciski runājošajām valstīm. Par austrietēm viss skaidrs, bet abas itālietes nāk no Tiroles, un tur pirmā valoda ir vācu valoda – visu jau izsaka arī abu uzvārdi.