Latviešu zemledus makšķernieki pasaules čempionātā paliek septītajā vietā

Jauns.lv jau rakstīja, ka pagājušajā nedēļā septiņi zemledus makšķernieki no Latvijas bija devušies uz ASV Mičiganas pavalsts Tamarack ezeru, lai tur piedalītos Pasaules čempionātā Zemledus makšķerēšanā. Uz sacensībām bija kvalificējušies tikai desmit valstu pārstāvji un zīmīgi, ka to vidū bija visu trīs Baltijas valstu komandas, kā arī mūsu kaimiņi no Skandināvijas. Izšķirošā lomu svēršana un uzvarētāju paziņošana notika svētdien, 16. februārī. Čempionātā par uzvaras lauriem sacentās desmit komandas – no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Kazahstānas, Mongolijas un ASV. Čempionāta rezultāti: 1. vieta – Lietuva, 2. vieta – Somija, 3. vieta – Norvēģija, 4. – Igaunija, 5. vieta – Polija, 6. vieta – ASV, 7. vieta – Latvija, 8. vieta – Zviedrija, 9. vieta – Kazahstāna, 10. vieta – Mongolija. Arī individuālajās sacensībās pirmās divas vietas ieņēma lietuvieši, bet latvietis Krišjānis Lisovskis ieguva septīto vietu.