Pirmais posms atkal Austrālijā, pilotu tirgū lielas pārmaiņas: tuvojas jubilejas 75. F-1 sezona

No 19. līdz 21. septembrim posmu uzņems Azerbaidžāna, no 3. līdz 5. oktobrim Singapūra, no 17. līdz 19. oktobrim ASV Ostinas trase, no 24. līdz 26. oktobrim Meksika, no 7. līdz 9. novembrim Brazīlija, no 20. līdz 22. novembrim Lasvegasa, no 28. līdz 30. novembrim Katara, bet pēdējais posms no 5. līdz 7. decembrim gaidāms jau minētajā Abū Dabī.