"Chelsea" pakāpjas uz ceturto vietu Premjerlīgā; Mančestras "City" iespaidīgs darījums pēdējā dienā

Vēl Vulverhemptonas "Wanderers" par 12 miljoniem eiro no serbu Belgradas "Crvena Zvezda" iegādājās Burkinafaso izlases aizsargu Naseru Džigu, kā arī par 18 miljoniem eiro Zimbabves pussargu Māršalu Munetsi. Liverpūles "Everton" īrē līdz sezonas beigām no brazīliešu "Flamengo" pievienojies bijušais "Southampton" pussargs Karloss Alkarass. Savukārt Vesthemas "United" līdz sezonas beigām no Braitonas un Havas "Albion" īrēs uzbrucēju Evanu Fergusonu, bet Londonas "Crystal Palace" īrē līdz sezonas izskaņāi no "Chelsea" ieguva bijušo Anglijas izlases kreisās malas aizsargu Benu Čilvelu.