Atgriežas Jānis Strēlnieks un negaidītie debitanti: Banki nosauc kandidātus pēdējām “Eurobasket 2025” kvalifikācijas cīņām

Pret novembra logu izlases rindās varētu atgriezties tādi basketbolisti kā brāļi Dairis un Dāvis Bertāni, Aigars Šķēle, kā arī brāļi Artūrs un Rodions Kuruci. Visu pieejamību novembra logā ietekmēja traumas vai mazais spēles laiks (attiecināms uz Artūru Kurucu) savā komandā. Pa šo laiku divi no minētajiem ir mainījuši klubus. Aigars Šķēle no Rostokas “Seawolves” atgriezies Polijā, bet Artūrs Kurucs no Mursijas UCAM pārcēlies uz citu Spānijas klubu “Rio Breogan”.