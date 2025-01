Latvijas hokeja izlases treneris savās mājās pirtī cietis šausminošā negadījumā

52 gadus vecais hokeja treneris somu medijam stāsta, ka viņam mājās esot mobilā pirts – dēvēta par telts pirti. Nummelins skaidro, ka caurule, pa kuru uzkarsētais ūdens no tvertnes nonāk pirtī, bijusi saliekta. “Tā radīja dīvainu troksni, bet es pieņēmu muļķīgu lēmumu un gāju to iztaisnot, tad verdošais ūdens no tās izsprāga,” Nummelins atceras notikušo.