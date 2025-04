Kļūdas, no kurām izvairīties, gatavojoties maratonam: 41 diena līdz "Rimi" Rīgas maratonam

Maratona laikā ir pārsteidzoši viegli aizmirst par ūdens uzņemšanu, it īpaši, ja ir skriešanai labvēlīgi laikapstākļi. "Sekojiet līdzi ūdens uzņemšanai un izplānojiet, kuras ūdens stacijas izmantosies," norāda skrējējs. Hidratācija jāuzsāk 48 stundas pirms starta, izmantojot ne tikai sporta dzērienus, bet arī tīru ūdeni. Sacensību laikā jūsu ūdens patēriņš būs atkarīgs no svīšanas ātruma. To var noteikt treniņos, praktizējot maratona tempu. Parasti tas ir no 400 ml līdz 800 ml ūdens stundā.